مغادرة نحو 700 عراقي من مخيم الهول

وكالة «نورث برس» الكردية نقلت عمن سمته رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في «الإدارة» المدعو شيخموس أحمد» أن هذه الدفعة هي الـ١٧ من نوعها منذ بدء التنسيق مع الحكومة العراقية، والثالثة منذ بداية العام الجاري».



وأشار أحمد إلى أن إخراج العوائل العراقية يتم بتنسيق بين «الإدارة» وبين لجنة المهجرين في مجلس النواب العراقي، وبتعاون مع ما تسمى «قوى الأمن الداخلي -الأسايش» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» التي تهيمن على «الإدارة»، والمسؤولين في المخيم لإخراج هؤلاء الأشخاص منه وتسليمهم للحكومة العراقية.



ووفق الوكالة يضم المخيم أكثر من ٤٥ ألف شخص من نحو ٥٠ دولة مختلفة، يطغى العراقيون والسوريون على ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للقاطنين فيه.



هذا واشارت صحيفة الوطن السورية أن المخيم يضم أيضاً عوائل مسلحين أجانب من تنظيم داعش الإرهابي.



وأشار أحمد إلى أن عملية إخراج حاملي الجنسية العراقية من المخيم مستمرة، بناءً على القرار الصادر من الحكومة العراقية وبعد التنسيق مع «الإدارة ».