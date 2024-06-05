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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 09:38

غريفيث يشدد على ضرورة محاسبة مسؤولي استهداف البنية التحتية والمستشفيات في غزة

غريفيث يشدد على ضرورة محاسبة مسؤولي استهداف البنية التحتية والمستشفيات في غزة
وقال غريفيث حول الخطوات الفورية التي يجب اتخاذها لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة: لقد قلنا هذا مراراً وتكراراً: "إننا نحتاج إلى فتح المعابر الحدودية مع غزة، رفح وكرم أبو سالم وميناء أسدود وكذلك إعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية بدلاً من القطاع الخاص (والبضائع التجارية)، لأن الأشخاص الذين يحتاجون حقاً إلى المساعدات في غزة لا يملكون المال لشراء ما هو متاح في السوق، كما نحتاج إلى الأمن".

وشرح في هذا السياق قائلاً "إن نهب قافلة برنامج الأغذية العالمي، يوم السبت، كان حدثاً بالغ الأهمية.

وفيما شدد على عدم وجود مكان آمن في غزة، أشار غريفيث إلى "التحديات الكثيرة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني بما فيها إدخال المساعدات الكافية وإيصالها للأماكن والأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إليها"، ولفت إلى تقرير من المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة حول انتشار نسبة الجوع وشبح المجاعة في غزة ناهيك عن انتشار الأمراض.
رقم : 1139792
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