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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 10:02

رايتس ووتش تتهم الاحتلال باستخدام الفوسفور الأبيض في 17 بلدة بجنوب لبنان

رايتس ووتش تتهم الاحتلال باستخدام الفوسفور الأبيض في 17 بلدة بجنوب لبنان
وأكدت المنظمة: "إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض المتفجر جوا 5 مرات بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية بجنوب لبنان".

وتابعت: "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع يبرز الحاجة لقانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة".

وفي وقت سابق، أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن قلق واشنطن إزاء المعلومات المتعلقة باستخدام الكيان لذخائر الفسفور الأبيض الأمريكية في لبنان، على خلفية تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن إسرائيل استخدمت هذه الذخائر في أثناء الهجمات على جنوب لبنان في أكتوبر الماضي.

والجدير ذكره، أن جيش الاحتلال الصهيوني يستخدم ذخائر الفسفور الأبيض ضد العديد من الأهداف المدنية في قطاع غزة أيضا منذ انطلاق حربه في السابع من أكتوبر، ولفت العديد من التقارير الصحفية النظر إلى ذلك، إلا أن الإدارة الأمريكية تتجاهل بشكل كامل هذه البيانات.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية كيان الاحتلال باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض والذخائر العنقودية في قطاع غزة، وقال وزير العدل محمد الشلالدة إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام الكيان للأسلحة المحظورة في قصف القطاع.

وفي الوقت نفسه، قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي في نيويورك يوم 13 أكتوبر، إن المنظمة "ليس لديها دليل على استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض".
 
رقم : 1139796
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