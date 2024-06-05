الصين: التهديدات لن تؤثر في إصرارنا على الدفاع عن سيادتنا

ورداً على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية إرسال قوات أمريكية للدفاع عن تايوان قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ وفقاً لوكالة تاس:



“إن قضية تايوان هي مسألة داخلية للصين ولا يمكن قبول أي تدخل خارجي، كما لا يمكن لأي ضغط أو تهديدات أن يهز العزم والإرادة والسلطة الحازمة للحكومة الصينية والشعب الصيني على الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبلاد”.



وكان بايدن أعلن في مقابلة مع مجلة “تايم” أنه لا يستبعد استخدام القوات المسلحة الأمريكية لحماية تايوان في حالة حدوث “غزو صيني محتمل”.



وتبنى الكونغرس الأمريكي في نهاية نيسان الماضي حزمة مساعدات عسكرية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتايوان.