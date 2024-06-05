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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 12:49

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا
وجاء في بيان الجيش: "أكثر من 50 سفينة من مختلف الفئات والأنواع و45 طائرة هليكوبتر وطائرة و9 آلاف عسكري يشاركون في مناورات بلتوبس 24 هذا العام. وستبدأ أهم التدريبات البحرية للناتو في حوض بحر البلطيق يوم الأربعاء 5 يونيو".

وأشار البيان إلى أنه في هذا العام، سيشارك ممثلو جميع ألوية القوات المسلحة البولندية في التدريبات، وسيمثل الأسطول البولندي 3 سفن هي: الفرقاطة "الجنرال بولاسكي" والسفينة "شي-2 جي" وكاسحة الألغام "نيسكو".

كما سيقوم اللواء 6 البولندي المحمول جوا بأداء مهامه في السويد، حيث ستقوم طائرات النقل التابعة للقوات الجوية البولندية بإنشاء جسر جوي لنقله إلى منطقة العمليات.

ويدعي الجيش البولندي أن سيناريو التدريبات ينص على "إجراءات على خلفية الصراع بين دول وهمية، وأن التمرين نفسه دفاعي بطبيعته.
رقم : 1139833
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