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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 12:56
مستشفى شهداء الأقصى بغزة يعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية
وناشد المتحدث باسم المستشفى المجتمع الدولي من أجل إدخال مستشفيات ميدانية للسيطرة على الوضع الصحي في قطاع غزة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1139836
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