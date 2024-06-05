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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 13:49
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 644 عسكريا منذ بدء العدوان على غزة
كما اعترف جيش الاحتلال أيضا بمقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب فى غزة وإصابة 570 آخرين بجروح خطيرة، نقلا عن وكالة شهاب.
واشار جيش الاحتلال ان هناك 254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج بعد إصابتهم في غزة 31 منهم إصاباتهم خطيرة.
رقم :
1139843
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