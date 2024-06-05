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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 14:25

صفقة طائرات جديدة للاحتلال.. 25 مقاتلة “F35” من أميركا

صفقة طائرات جديدة للاحتلال.. 25 مقاتلة “F35” من أميركا
وحسب بيان لوزارة الحرب الصهيونية فإن تل أبيب ستبدأ اعتبارا من 2028 استلام المقاتلات التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، بمعدل 3 إلى 5 طائرات سنويا، شاملة الدعم والصيانة.

وبعد حصول "إسرائيل" على المقاتلات الـ25، سيتم توسيع أسطولها من هذا الطراز إلى 75، حيث تمتلك حاليا 50 مقاتلة شبحية، وفق المصدر ذاته.

وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن طائرة "إف 35" التي تُعرف بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، ستكون هي المقاتلة المستقبلية للقوات الجوية "الإسرائيلية". وذكرت أن "إحدى ميزاتها التشغيلية البارزة التخفي، أي القدرة على الطيران بنظام لا تكتشفه أنظمة رادار العدو".

وقال وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت "في توقيت يسعى بعض من خصومنا لتقويض روابطنا مع أكبر حليف لنا، نعزز تحالفنا". وأضاف "هذا الأمر يوجّه رسالة قوية لأعدائنا في المنطقة"، بحسب وصفه.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمة مساعدات للكيان الصهيوني تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية.

وجراء الدعم العسكري الأميركي المطلق لتل أبيب، يحمّل الفلسطينيون واشنطن مسؤولية العدوان المستمر على غزة منذ نحو 8 أشهر، والتي خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل كيان الاحتلال الصهيوني هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن الدولي يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
رقم : 1139848
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