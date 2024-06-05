مجازر جديدة للاحتلال وسط قطاع غزة

ورصدت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى لمستشفيات 36 شهيداً و 115 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 243 عدوانه على قطاع، مُمعِناً في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومستهدفاً أنحاء القطاع كافة بالقصف بالعنيف.



وأكد مصدر اليوم الأربعاء، أن المنطقة الوسطى من القطاع تشهد أعنف الغارات الإسرائيلية، ناقلاً عن مصادر طبية ارتقاء ما لا يقل عن 65 شهيداً نتيجة غارات وأحزمة نارية على مخيم البريج، بالتزامن مع عمليات توغل لقوات الاحتلال تتصدى لها المقاومة الفلسطينية.



وأفاد المصدر بأنّ شهداء ارتقوا أيضاً من جراء قصف عنيف مستمر منذ الليلة الماضية على المغازي والنصيرات ودير البلح، كما تتعرض منطقة الزهراء والمغراقة لقصف مدفعي، وسط القطاع.



وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم نساء، بعد محاصرة الاحتلال منزلاً لعائلة أبو لوز شرقي منطقة أبو العجين جنوبي شرقي دير البلح.



وطال القصف الإسرائيلي العنيف محافظة رفح، جنوبي القطاع، حيث أكد مراسل الميادين استهداف طائرات الاحتلال نزلاً بحي قشطة جنوبي مدينة رفح،



وأضاف أنّ قصف الاحتلال استهدف أحياء تل السلطان، والسعودي، الإسكان، الأبيض، غربي رفح، حيث اندلعت ألسنة اللهب مع محاولات آليات الاحتلال التوغّل عند هذه المحاور.



ولفت المصدرإلى أنّ ذلك يأتي أيضاً بالتزامن مع توغل الدبابات الإسرائيلية في أحياء: السلام، الجنينة، التنور، وشارع صلاح الدين، ومع وجود قوات الاحتلال بالقرب من دوار العودة، وهي منطقة مكتظة بالسكان.



وقال مصدر، إنّ خان يونس، جنوبي القطاع، شهدت قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، حيث وقع عدد من الإصابات، بينهم أطفال، من جراء انفجار مخلفات الاحتلال في منطقة جامعة الأقصى.



وأوضح أنّ الاحتلال استهدف بشكل ممنهج ما تبقى من مصادرٍ للمياه في قطاع غزة، ولا سيما الآبار، ما أجبر العائلات على استخدام مياه البحر، وهذا أدى إلى انتشار الأمراض، لافتاً إلى أنّ منطقة المواصي في خان يونس يكاد لا يتواجد فيها بئر مياه واحد، وهي منطقة تأوي الآن مئات آلاف النازحين.



ونقل المصدر ارتقاء 4 شهداء من جراء قصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين في حي الرمال وسط مدينة غزة، حيث تعرّض أيضاً حيّ الشجاعية لقصف مدفعي إسرائيلي، مضيفاً أنّ أصوات انفجاراتٍ سُمعت في المناطق الشرقية من المدينة.