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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 15:09

كوريا الجنوبية توقّع مع دول أفريقية اتفاقيات اقتصادية متنوعة

كوريا الجنوبية توقّع مع دول أفريقية اتفاقيات اقتصادية متنوعة
وذكرت الوزارة، في بيانٍ اليوم الأربعاء، أنّ شركة "هيوسونغ" الكورية الجنوبية، وقّعت عقداً لتوريد محولات كهربائية إلى موزمبيق بقيمة 30 مليون دولار.

وأضاف البيان أن وزارة الصناعة وقعت أيضاً اتفاقيات للتعاون في مجال المعادن المهمة مع دول مدغشقر وتنزانيا، من أجل تأمين الإمدادات لصناعات مثل البطاريات.

وقد تمّ إبرام 47 اتفاقية مع 23 دولة أفريقية خلال القمة، حيث يسعى رابع أكبر اقتصاد في آسيا للاستفادة من المعادن وسوق التصدير الواسعة في أفريقيا.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أمام 200 من القادة السياسيين والصناعيين من الدول الأفريقية وكوريا الجنوبية في مؤتمر أعمال القمة، إن بلاده "ستنشئ شراكة للمعادن الحيوية مع الدول الأفريقية الرئيسية لتطوير الموارد في القارة بطريقة مفيدة للطرفين".

ولفت إلى أنه "بالرغم من إمكاناتها الهائلة، لا تزال أفريقيا تمثل 1-2% فقط من التجارة والاستثمارات في كوريا الجنوبية".

كما أعرب سوك يول عن أمله في "أن يتم توسيع التعاون متبادل المنفعة في مجال الموارد" بين كوريا الجنوبية ودول أفريقيا.

وكان رئيس كوريا الجنوبية تعهّد، أمس الثلاثاء، خلال قمة الأعمال بمشاركة قادة الصناعة من كوريا الجنوبية وأفريقيا وهو حدث أقيم في اليوم الثاني للقمة الكورية الأفريقية الأولى على الإطلاق، بأن بلاده ستزيد مساعدات التنمية لأفريقيا إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الست المقبلة.

وأكد أن سيول "ستقدم 14 مليار دولار لتمويل الصادرات من أجل تعزيز التجارة والاستثمار للشركات الكورية الجنوبية في أفريقيا".

هذا واتفق القادة خلال القمة على إطلاق حوار على مستوى وزاري بشأن التعاون في مجال المعادن الحيوية لضمان سلسلة توريد مرنة للموارد اللازمة للرقائق والبطاريات والطاقة المتجددة.
رقم : 1139854
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