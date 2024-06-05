معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد

وقال سلامي، اليوم الأربعاء، لمناسبة استشهاد أبيار: "على المجرمين قتلة الأطفال الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن الدماء الطاهرة التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم أن ينتظروا الرد".



وأشار سلامي إلى دور الشهيد في "ميادين الدفاع عن الثورة والنظام الإسلامي وحماية أمن هذه الأرض واستقرارها ومساعدة مقاومة فلسطين على مواجهة المحتلين"، مؤكداً أنّ جهوده في هذا الإطار "ستبقى خالدة وملهمة للشباب والجيل القادم".



وتقدّم سلامي بالتعزية بالشهيد أبيار، الذي ارتقى في عدوانٍ إسرائيلي على مدينة حلب الاثنين الماضي، وذلك أثناء أدائه مهمة استشارية في سوريا.



وكان مصدر عسكري قد أعلن، في تصريح لوكالة "سانا" السورية، أن الاحتلال شن عدواناً جوياً من اتجاه جنوبي شرقي حلب، مستهدفاً بعض المواقع في محيط المدينة، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية.