أبرز تطورات طوفان الأقصى 5-6-2024

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهدافها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، محلية الصنع، شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.



من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدفها بعددٍ من عبوات "أبابيل" المقذوفة تجمعات قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.



وأكدت السرايا أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة رفح جنوبي قطاع، وذلك بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع.



وتبّنت سرايا القدس قصفها تموضعاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



كتائب شهداء الأقصى، أعلنت بدورها، استهداف حشود قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مخيم البريج، برشقة صاروخية من نوع "107"، وبالصواريخ قصيرة المدى قذائف "الهاون"، استهدفت الكتائب قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" في مدينة غزة.



ونشرت شهداء الأقصى مشاهد توثق استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" برشقة صاروخية عيار"107" وقذائف "الهاون" من عيار "60" النظامي.



كذلك، نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مشاهد من عمليتها المشتركة مع كتائب شهداء الأقصى، والتي جرى خلالها استهداف موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي شرقي المحافظة الوسطى من القطاع.



من جهتها، أكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دكها تجمعاً وحشوداً لقوات الاحتلال المتواجدة جنوبي شرقي مخيم البريج برشقة صاروخية من نوع "107".



المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبو خالد، أعلن عن سلسلة عمليات نفذتها القوات في عدّة محاور قتال.



وأكد استهداف إحدى ناقلات الجند الإسرائيلية، قرب دوار أبو العيد في حي السلطان غربي مدينة رفح، وإصابتها بشكل مباشر بقذيفة مضادة للدروع، أدت إلى تدميرها ووقوع من فيها بين قتيل وجريح.



وأشار إلى أنّ وحدة المدفعية في قوات الشهيد عمر القاسم استهدافت موقع إسناد "صوفا" العسكري الإسرائيلي شرقي رفح، بصواريخ من عيار "107" قصيرة المدى، والتي "أصابت أهدافها بدقة".



وقصفت وحدة المدفعية، بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، والتي "أصابت أهدافها"، وفق ما شدّد عليه أبو خالد، وتمّ توثيق هذه العملية المشتركة في مقاطع مصوّرة.



وفي الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها تصدياً لمحاولات التوغل الإسرائيلي، أقرّ "جيش" الاحتلال 10 عسكريين من جراء المعارك الدائرة عند مختلف المحاور في القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية.