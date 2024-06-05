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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 17:11

الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟

الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
فنحو ثمانية أشهر من الحرب والقصف على غزة، لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة للصهاينة، ومن ناحية أخرى، هناك إحصائيات مختلفة عن التكاليف الاقتصادية للحرب، وفي الوقت نفسه عدم الرضا في مختلف القطاعات، وخاصةً بين الجنود الإسرائيليين.

يحاول هذا التقرير إلقاء نظرة إحصائية على مدى عدم الرضا في الکيان الإسرائيلي عن استمرار الحرب في غزة، وخاصةً مستوى عدم الرضا في صفوف العسكريين.

معارضة الحرب بسبب ارتفاع عدد الضحايا

الاستياء في الکيان الإسرائيلي من استمرار الحرب، يعني أنه على الرغم من مقتل الآلاف من الصهاينة في عملية طوفان الأقصى الفلسطينية، فإن الإسرائيليين، وخاصةً جنود هذا الکيان، لم يعودوا مستعدين للقتال ضد قوات المقاومة الفلسطينية.

ولفهم أهمية هذا الاستياء، يكفي أن ننظر إلى إحصائيات الضحايا الصهاينة بعد عملية طوفان الأقصى:

8 أشهر: مدة الخسائر الإسرائيلية (من الـ7 من أكتوبر 2023 إلى الـ30 من مايو 2024)

1,826 شخصاً: إجمالي الخسائر الإسرائيلية (العسكرية والمدنية)

1189 شخصاً: ضحايا من المدنيين

637 شخصاً: ضحايا جنود الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة

3573 شخصاً: عدد جرحى الجيش الصهيوني منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى)

1774 شخصاً: عدد جرحى الجيش الصهيوني منذ الهجوم البري على غزة

عدم الرضا عن الحرب في غزة حسب التقارير الإحصائية

هناك عدة تقارير إحصائية أظهرت نسبة عدم الرضا عن استمرار الحرب في غزة:

58 بالمئة: حجم معارضة العسكريين لمواصلة العمل في الجيش بسبب حرب غزة (صحيفة يديعوت أحرونوت)

ضعفان: ارتفاع طلبات التقاعد من ضباط الجيش بسبب معارضة استمرار الحرب (مسح داخلي للجيش الإسرائيلي)

62%: الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تعارض استمرار الحرب (استطلاع جديد أجراه مناحيم لازار، خبير صحيفة معاريف)

25%: رضا إسرائيلي عن الوضع الحالي للحرب في غزة (تايمز أوف إسرائيل)

79 بالمئة: مستوى المعارضة لأداء حكومة نتنياهو في حرب غزة (وكالة الصحافة الفرنسية)

وجهة نظر الصهاينة حول الرد العسكري على حماس

استطلعت قاعدة استطلاع "بيو" التي تعتبر مركزاً موثوقاً لاستطلاعات الرأي في وسائل الإعلام الغربية، في استطلاعها الأخير، رأي الصهاينة حول ضرورة أو معارضة العملية العسكرية في غزة:

40%: مستوى إيمان المواطنين الإسرائيليين بصحة حرب غزة

60%: نسبة المعارضة لاستراتيجية نتنياهو الحربية

60%: عدد المواطنين الذين يشعرون بالقلق الشديد أو الشديد جداً من انتشار الحرب إلى دول أخرى في المنطقة

70%: عدد المواطنين القلقين من إطالة أمد الحرب

 
رقم : 1139864
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