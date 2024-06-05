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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 18:25

هنية: نتعامل بإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى

هنية: نتعامل بإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى
وتابع هنية في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ "حركة حماس تدير المفاوضات متسلّحة بهذا الموقف الذي يمثّل إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة".

وبشأن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في القدس خلال "مسيرة الأعلام"، علّق هنية بالقول إنّ "عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن القدس هي محور الصراع". 

وأمس، أكّد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أنّ الردّ الإسرائيلي على العرض، الذي تسلّمته المقاومة في أيار/مايو الماضي، لا يستجيب لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزّة.

وقال حمدان، خلال مؤتمرٍ صحافي لـ"حماس"، بشأن تطورات معركة "طوفان الأقصى"، "إننا أبلغنا موقفنا إلى الوسطاء، ومفاده أنّه لا يُمكن أن نُوافق على اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من قطاع غزّة".

وشدّد على أنّ "الاحتلال لن يرى أسراه لدى المقاومة إلا وفق صفقةٍ جدّية وحقيقية ينعم فيها أسرانا الفلسطينيون بالحرية".

ولطالما أكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، موقفها الواضح من المفاوضات، ومفاده أنّه في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة، فهي مستعدة للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة.

وقالت الحركة، في وقتٍ سابق، إنّ "الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاءً لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، وردّ على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدّم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".

وشدّد البيان على أنّ حركة حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسة، عبر استمرار المفاوضات في ظل العدوان، والقتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية لشعبنا.
رقم : 1139873
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