قتلى وإصابات خطرة بنيران من لبنان استهدفت قاعدة "حورفيش" العسكرية في الجليل الغربي

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ حزب الله استهدف تجمعاً للجنود في "حُورفيش"، وأنّه عندما وصول قوات الإنقاذ والإسعاف التابعة لـلـ"جيش"، تم استهداف المكان للمرة الثانية، مؤكّداً أنّ القصف على القاعدة تم بواسطة صواريخ ومسّيرات.



وأقرّ الإعلام الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 20 آخرين حتى الآن في استهداف "حورفيش"، من بينها حالات خطرة وميؤوس منها، واصفاً ما يحصل بأنّ الهجوم على "حورفيش" يعتبر الأصعب في الشمال منذ بدء الحرب، وأنّ هناك صعوبة في إخلاء الإصابات من المنطقة.



كذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إنّ نجاح الإصابة ودون انطلاق صفارات الإنذار كان بسبب نجاح حزب الله في استهداف منظومة الرادار التابعة "للجيش" وبطاريات القبة الحديدية.



في غضون ذلك، أفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان، بأنّ قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي هي الهدف الذي تعرض لنيران مباشرة من لبنان.



وذكر فيما بعد مراسلنا بانطلاق نيران متجددة من لبنان في اتجاه هدف في الجليل الغربي.