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الأربعاء 5 حزيران 2024 ساعة 20:52

حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يؤكد رغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية

حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يؤكد رغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية
وقالت المتحدثة باسم الحزب، ماهلينجي بينجو موتسيري، في تصريح صحافي إن الحزب أجرى "محادثات استكشافية" مع أطراف أخرى، في إطار محاولته تأمين الدعم البرلماني الكافي لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس.

وأشارت إلى أن "قيادة الحزب ستجتمع الخميس لمراجعة مختلف الخيارات بما في ذلك إمكان تشكيل حكومة أقلية"، لافتةً إلى أن النقاش ركّز "على حكومة وحدة وطنية لأن هذا ما قاله لنا شعب جنوب أفريقيا".

وأضافت موتسيري: "عقدنا اجتماعات  مع جميع الأطراف الحريصة على المساهمة بأفكار حول كيفية دفع بلادنا بشكل جماعي إلى الأمام وتشكيل حكومة تضمن الوحدة الوطنية والاستقرار".

تجدر الإشارة إلى أن من بين الأطراف التي تم إجراء مشاورات معها "التحالف الديمقراطي" من يمين الوسط، وحزب "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري، وحزب "إنكاثا للحرية" القومي للزولو. 

وذكرت  بينجو موتسيري أن حزب "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" الذي يدعم إعادة توزيع الأراضي وتأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، و"التحالف الوطني" المناهض للهجرة، مستعدان للانضمام إلى ائتلاف أوسع.

كما تواصل حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" أكثر من مرة مع حزب "أومكونتو ويسيزوي" الذي يتزعمه الرئيس السابق، جاكوب زوما، والذي حصل على نسبة مفاجئة بلغت 14.6% من الأصوات. إلا أن المؤتمر الوطني لم يتلق أي رد.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجديد في أقل من أسبوعين، وستكون مهمته الأولى هي انتخاب رئيس لتشكيل حكومة جديدة.

وخسر حزب المؤتمر الحاكم منذ ثلاثين عاماً غالبيته المطلقة في البرلمان للمرة الأولى في تاريخه، بحصوله على 159 مقعداً من أصل 400.
رقم : 1139902
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