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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 06:49

مجزرة مروعة .. 32 شهيدا بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات

مجزرة مروعة .. 32 شهيدا بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات
وأفادت مصادر محلية وطبية بوصول 32 شهيدا وأعداد كبيرة من المصابين إلى مستشفى العودة بعد قصف نفذته طيران الاحتلال تجاه مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية “السردي” في مخيم 2 بالنصيرات، والتي تؤوي آلاف النازحين.

ووفق المصادر؛ فإن قوات الاحتلال استهدفت طابقا كاملا في المدرسة التابعة للأونروا، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم أطفال ونساء، ووصلت جثث بعض الشهداء أشلاء.

من ناحيته، قال المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة من خلال قصف عدة غرف تؤوي عشرات النازحين في مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية.

وأوضح المكتب الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي، أن 27 شهيداً وعشرات الإصابات وصلت لمستشفى شهداء الأقصى على إثر المجزرة التي استهدفت النازحين الآمنين، قبل أن ترتفع حصيلة الشهداء إلى 32.

وبين أن أعداداً هائلة من الشهداء والجرحى ما زالت تتدفق إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي امتلأ بالجرحى والمرضى بثلاثة أضعاف قدرته السريرية، ما ينذر بكارثة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء بشكل أكبر.

وأكد أن استمرار الاحتلال بارتكاب هذه المجازر “دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة”.

وأدان المكتب الإعلامي ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية من خلال ارتكاب هذه المجازر، كما أدان الاصطفاف الأمريكي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ودعمه العسكري بالسلاح وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة هذه الإبادة.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، ودعا كل العالم الى إدانة هذه الجرائم.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والأمريكان الذين يشاركون في هذه المجازر اليومية.
رقم : 1139971
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