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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 06:58

ايران تدين بشدة تدنيس المسجد الاقصى من قبل المتطرفين الصهاينة

ايران تدين بشدة تدنيس المسجد الاقصى من قبل المتطرفين الصهاينة
وقال كنعاني في تصريح له مساء الاربعاء: إن ما قام به الصهاينة المتطرفون من تدنيس المسجد الأقصى بمساندة القوات العسكرية والأمنية التابعة للكيان الصهيوني الغاصب وتزامن هذا العمل الاستفزازي مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية وجرائم كيان الفصل العنصري الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية يكشف نية هذا الكيان لتصعيد الأزمة في فلسطين والمنطقة.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني: أن أرض فلسطين والمسجد الأقصى تحظيان باحترام جميع أتباع الديانات الإبراهيمية الحقيقيين، ولن تكسب الفرقة الصهيونية العنصرية من مثل هذه الاعمال الاستفزازية والمهينة سوى الكراهية العالمية، وخاصة في اوساط الشعوب المسلمة.

وقال كنعاني: إن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال والاحتلالي أصبح الآن أكثر عزلة في العالم من أي وقت مضى، ولا شك أن مثل هذه التصرفات لن تؤدي سوى إلى تفاقم عزلته والكراهية منه.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى عمل موحد من الدول الإسلامية للتصدي الفعال للأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والدينية، وخاصة المسجد الأقصى باعتباره قبلة المسلمين الاولى بالعالم.
 
رقم : 1139974
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