كمالوندي: ايران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة امام الضغوط السياسية

وقال بهروز كمالوندي، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء الأربعاء حول رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صدور قرار مجلس الحكام من قبل الدول الغربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لقد سبق أن قلت أن إصدار القرار هو إجراء غير بناء.



وأضاف: من اليوم بدأنا الإجراءات في إطار الضمانات وننتظر من الدول الغربية ان تختار طريق التفاعل والتعاون بدلا من استغلال المنظمات الدولية ومنهج الضغط ولا بد أن التجربة أثبتت لهم أن إيران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة أمام الضغوط السياسية.



وتبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في فيينا قرارا ضد ايران بزعم عدم تعاونها، وتكثيف برنامجها النووي.



والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من اصل 35، وهو عدد اقل من المرات السابقة.



وفي المقابل صوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.

