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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 07:24

إستقالة ممثل كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية من منصبه

إستقالة ممثل كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية من منصبه
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن باراك أبلغ رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بأنه قدم استقالته.

وأوضحت أنه ستجري مشاورات خلال الأيام المقبلة بشأن اختيار قاض بديل لباراك، لكن ليس من المؤكد تعيين قاض آخر.

هذا ووفقا لقوانين محكمة لاهاي فإنه يمكن لأي طرف يقدم شكوى أو تقدم ضده شكوى ضم قاض من قبله، إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة.

وكان باراك يمثل الكيان الإسرائيلي في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وجاءت تسمية باراك، بتوصية من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، ومصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بحسب ما أفاد موقع "واينت".

وشارك باراك في محادثات السلام في كامب ديفيد مع مصر عام 1978، وشغل منصب رئيس المحكمة العليا في كيان الاحتلال من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.
 
رقم : 1139984
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