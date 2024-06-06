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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 07:32

حاكم روسي: اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية اثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية

حاكم روسي: اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية اثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية
ولفت غولوبيف، الى أن "العشرات من رجال الطوارئ هرعوا لإخماد النيران في مصفاة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف أون دون، وفق الحاكم فاسيلي غولوبيف"، موضحاً أنه "بعد غارة بطائرة مسيّرة، اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك".

وأضاف أن "العمل توقف بسبب الهجمات المتكررة، حيث تم سحب العاملين إلى مسافة آمنة"، مشيراً الى أنه "تم تحديد موقع الحريق في مساحة تبلغ نحو 100 متر مربع، ولم يتم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة أحد".

وتُعتبر مصفاة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف أون دون إحدى أهم مصافي النفط في جنوب روسيا، لكن موقعها على بعد 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية يجعلها دائما عرضة لهجمات أوكرانية.
رقم : 1139985
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