الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 07:35

عمليات المقاومة تتواصل في مختلف محاور القتال في قطاع غزة

عمليات المقاومة تتواصل في مختلف محاور القتال في قطاع غزة
وافاد تقرير للميادين ان كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اكدت استهدافها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، محلية الصنع، شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدفها بعددٍ من عبوات "أبابيل" المقذوفة تجمعات قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأكدت السرايا أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة رفح جنوبي قطاع، وذلك بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع.
وتبّنت سرايا القدس قصفها تموضعاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

كتائب شهداء الأقصى، أعلنت بدورها، استهداف حشود قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مخيم البريج، برشقة صاروخية من نوع "107"، وبالصواريخ قصيرة المدى قذائف "الهاون"، استهدفت الكتائب قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" في مدينة غزة.

ونشرت شهداء الأقصى مشاهد توثق استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" برشقة صاروخية عيار"107" وقذائف "الهاون" من عيار "60" النظامي.

كذلك، نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مشاهد من عمليتها المشتركة مع كتائب شهداء الأقصى، والتي جرى خلالها استهداف موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي شرقي المحافظة الوسطى من القطاع.

من جهتها، أكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دكها تجمعاً وحشوداً لقوات الاحتلال المتواجدة جنوبي شرقي مخيم البريج برشقة صاروخية من نوع "107".

المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبو خالد، أعلن عن سلسلة عمليات نفذتها القوات في عدّة محاور قتال.

وأكد استهداف إحدى ناقلات الجند الإسرائيلية، قرب دوار أبو العيد في حي السلطان غربي مدينة رفح، وإصابتها بشكل مباشر بقذيفة مضادة للدروع، أدت إلى تدميرها ووقوع من فيها بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أنّ وحدة المدفعية في قوات الشهيد عمر القاسم استهدافت موقع إسناد "صوفا" العسكري الإسرائيلي شرقي رفح، بصواريخ من عيار "107" قصيرة المدى، والتي "أصابت أهدافها بدقة".

وقصفت وحدة المدفعية، بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، والتي "أصابت أهدافها"، وفق ما شدّد عليه أبو خالد، وتمّ توثيق هذه العملية المشتركة في مقاطع مصوّرة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها تصدياً لمحاولات التوغل الإسرائيلي، أقرّ "جيش" الاحتلال 10 عسكريين من جراء المعارك الدائرة عند مختلف المحاور في القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
رقم : 1139986
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
5 حزيران 2024
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
5 حزيران 2024
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
5 حزيران 2024
في الذكرى ٣٥ لرحيل الامام الخميني وقفة عند إرث الإمام في الأمة
في الذكرى ٣٥ لرحيل الامام الخميني وقفة عند إرث الإمام في الأمة
4 حزيران 2024
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
باقري كني: إيران مستمرة بمحاربة عدم الاستقرار في المنطقة
4 حزيران 2024
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
4 حزيران 2024
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
4 حزيران 2024
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
4 حزيران 2024
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
انتفاضة 5 حزيران /يونيو اشعلت الشرارة الاولى للثورة الاسلامية الايرانية
4 حزيران 2024
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
حسن الخميني: لقد أعطى الإمام الخميني (ره) روح المثابرة والصمود لشعوب العالم
3 حزيران 2024
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي
3 حزيران 2024
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
صحفي مصري: إنه الخميني العظيم، نور في قلوب الناس
3 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه
الجانب الصحيح من التاريخ... رسالة قائد الثورة في إيران إلی الطلاب في الجامعات الغربية
صحفي كوري: الامام الخميني بطل حياتي