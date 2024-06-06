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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 07:52
مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات نتيجة اصطدام قطارين في تشيكيا
وأشار المتحدّث باسم "سبرافا زيليزنيك" الشّركة المشّغلة للسكك الحديديّة في البلاد، مارتن كافكا، إلى أنّ القطار السّريع كان يقلّ نحو مئتَي راكب، وكان متّجها من براغ إلى مدينة كوشيتسه في شرق سلوفاكيا.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1139989
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