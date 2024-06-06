مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات نتيجة اصطدام قطارين في تشيكيا

إسلام تايمز (تشيكيا) - أعلنت المتحدّثة باسم جهاز طوارئ محلّي في ​تشيكيا​ ألينا كيسيالا، مقتل أربعة أشخاص وإصيب العشرات، نتيجة اصطدام بين قطار سريع وآخر للشّحن قرب محطّة القطارات في مدينة باردوبيتسه (Pardubice) التشيكيّة، الواقعة على بُعد نحو مئة كلم إلى الشّرق من العاصمة براغ.