عشائر ديالى العراقية تعلن دعمها مقاطعة المصالح الأميركية والصهيونية

وجاء في البيان:



"بسم الله الرحمن الرحيم

مع استمرار العدوان الهمجي البربري على الأطفال والنساء في غزة تقف حكومات العالم التي تدعي العدالة والحرية وقفة صامتة اتجاه ما يحصل، ويقف ازاء هذا الصمت بعض من أحرار العالم من مغارب الأرض ومشارقها لمقاطعة هذا الكيان اللقيط والشركات التي تدعمه بالمال والسلاح ومالموقف.



إن مصدر هذه الدعوات التي انتشرت حول العالم هي قوى المقاومة الإسلامية النبيلة والشريفة التي قالت كلمة "لا" في وجة الطاغوت الأميركي الصهيوني وأعوانه.



إننا كأبناء العشائر في محافظة ديالى وعشائر العراق عموما نعلن وقوفنا مع كل حر وشريف اتخذ سلاح المقاطعة والوقوف بالضد من المصالح الأميركية في العراق والمنطقة تضامنا مع الدماء التي سكبت في أرضنا المقدسة حتى تحقيق وعد الله وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر."