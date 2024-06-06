بوتين: ما يجري في غزة إبادة جماعية لأهاليها وليس حرباً

ولفت بوتين خلال لقائه اليوم مع ممثلي وكالات أنباء دولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي إلى أن ما يجري في قطاع غزة نوع من الدمار الكامل للسكان المدنيين، مشيراً إلى أهمية إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها.



وبيّن الرئيس الروسي أن علاقات بلاده مع الدول العربية تتسم بالثقة.



وجدد بوتين إدانته لإرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا لافتاً إلى أن إرسال الأسلحة الغربية يشكل مشاركة مباشرة في الأزمة الأوكرانية، كما أن المدربين الغربيين موجودون على الأراضي الأوكرانية ويتكبدون الخسائر هناك.



واعتبر بوتين أن رفاهية الأوروبيين معرضة للخطر بسبب سياسات دولهم مشيراً إلى أنه يجب على الذين يؤذون روسيا أن يفهموا أن أفعالهم تضر بهم.



ولفت بوتين إلى أن الاقتصاد الفرنسي على حافة الركود.



كما حذر الرئيس الروسي مجدداً ألمانيا من عواقب استمرار تزويدها النظام الأوكراني بالأسلحة على العلاقات مع بلاده مؤكداً أن هذا الأمر يضر بالعلاقات الثنائية بشكل كامل.



ونبه بوتين دول الغرب إلى أن بإمكان روسيا إرسال أسلحتها بعيدة المدى إلى مناطق في العالم وتوجيه ضربات حساسة للدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.



وأوضح بوتين أن روسيا تتغلب على المشاكل التي تتسبب بها العقوبات الغربية وعثرت على بدائل عن الصناعات الغربية باستخدام قدراتها المحلية.



وشدد بوتين على أن روسيا يمكن أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة في حال تعرضت للتهديد رافضاً بشدة الاتهامات الموجهة لروسيا بالتلويح بـ”العصا النووية” مبيناً أن التصريحات بأن روسيا ستهاجم دول “الناتو” (هراء).



وحول الانتخابات الرئاسية الأمريكية أوضح بوتين أن بلاده لا تهتم بمن فاز سواء الرئيس الحالي جو بايدن أو الأسبق دونالد معتبراً أن الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية.



واستبعد بوتين أن تتغير السياسة الأمريكية نحو روسيا بعد الانتخابات معتبراً أنه إذا بنت الإدارة الأمريكية الجديدة سياساتها على المصالح الوطنية، فمن الممكن أن يتغير نهج واشنطن في التعامل مع العلاقات مع روسيا والصراع في أوكرانيا مشدداً في الوقت ذاته على أن روسيا لم ولن تتدخل في السياسة الداخلية بالولايات المتحدة.



ووصف بوتين الصين بأنها شريك روسيا الاقتصادي الرئيسي لافتاً إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين يفوق التوقعات، وأن محاولات احتواء الاقتصاد الصيني تشكل إحدى الأخطاء العديدة التي ترتكبها الإدارة الأمريكية.



وأشار بوتين إلى أن روسيا تواصل إمداد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا مستنكراً بشدة الحملات الغربية ضد وسائل الإعلام الروسية.



ونوه بوتين بأهمية العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك وتنوعها لافتاً إلى أن بلاده لن تتجاهل الدماء الروسية التي سالت في دونباس.

