قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينياً في الضفة الغربية

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية وعدة بلدات فيها منها: عزون وحبلة وكفر ثلث، وقريتي رأس عطية وكفر لاقف، ومدينة نابلس وبلدة مادما جنوبها، وبلدة دير جرير شرق رام الله، وبلدة عرابة وقرية جلبون في جنين، ومخيم عقبة جبر في أريحا، ومدينة البيرة وقرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وبلدة بديا غرب سلفيت، وبلدات عنبتا وكفر اللبد وفرعون بطولكرم، إضافة إلى بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت 60 فلسطينياً بينهم أسرى محررون وطالبة جامعية.



من جانبها أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، وتركزت في قلقيلية والتي طالت نحو 26 فلسطينياً، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9100.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس أكثر من 53 فلسطينياً بينهم طفل في الضفة الغربية.