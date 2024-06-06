وصلت إلى مرفأ طرطوس… مساعدات من الجالية السورية والشعب البلغاري لمتضرري الزلزال

وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة القاضي حسان ناعوس في تصريح للصحفيين إلى أن المساعدات تم إعدادها وتجهيزها من قبل مغتربين من أبناء الجالية السورية، ومن الشعب في بلغاريا، وهي ليست المرة الأولى حيث سبقتها دفعات من المساعدات من الجالية السورية والشعب البلغاري، إضافة إلى مساعدات أخرى أرسلت من عدة دول صديقة وشقيقة منذ اللحظات الأولى لحدوث كارثة الزلزال في شباط عام 2023.



ولفت ناعوس إلى أن الكوادر العاملة في مرفأ طرطوس ستقوم بتفريغ وإعداد هذه المساعدات ليصار إلى توصيلها لمستحقيها عبر لجنة الإغاثة الفرعية بالمحافظة.



وتحدث القبطان وليد ياسين أن رحلة الباخرة استغرقت أربعة أيام ونصف اليوم منذ انطلاقها إلى حين وصولها لمرفأ طرطوس الذي قدمت إدارته التسهيلات اللازمة والتعاون لتسهيل إجراءات الاستلام.

