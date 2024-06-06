مخبر يشيد بمكاسب وانجازات الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي

جاء ذلك خلال كلمة القاها مخبر اليوم الخميس في حفل تدشين مشاريع في مجال الطاقة والصناعة والاتصالات بمحافظة سيستان وبلوجستان وخمس محافظات أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس. مضيفا ان مظاهر العدالة لدى الرئيس الشهيد بارزة في توجهاتها وزياراته ومتابعاتها التي كان يقوم بها على مدار الساعة.



واعرب مخبر عن شكره لاعضاء الحكومة لما يبذلونه من قصارى جهدهم لانجاز الاعمال والمهام الموكلة اليهم مشيرا الى انه يتم تنفيذ مشروعات ضخمة بما فيها نقل المياه من البحر وتكرير مياه الصرف الصحي وغيرها.



واكد رئيس الجمهورية بالانابة انه تم اليوم تدشين 42 مشروعا باستثمارات بلغات 86 مليار تومان.



وتطرق مخبر الى جهود وزير الخارجية الشهيد حسين امير عبد اللهيان قائلا ان زعيم أحد البلدان قال له ان الشهيد امير عبد اللهيان كان وزير خارجية محور المقاومة موضحا ان أمير عبد اللهيان كان يعمل باستمرار ومثابرة بايعاز صريح من رئيس الجمهورية الشهيد ويتابع على مدار الساعة وضع الشعب الفلسطيني.



واكد ان الرئيس الشهيد رئيسي كان حزينا جدا على وضع اهالي غزة وحتى انه كان يتصل خارج نطاق البروتوكولات، برؤساء الدول او الاشخاص الذين كان يشعر بانهم قادرين على مساعدة اهالي غزة.



واضاف ان الدبلوماسية شكلت احد النجاحات الكبرى للحكومة، مشيرا بذلك الى المسؤولين الاجانب الذي شاركوا في مراسم تشييع الشهيد رئيسي في طهران او الاتصالات الهاتفية التي اجراها قادة الدول بهذا الخصوص.