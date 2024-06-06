شويغو: أي مفاوضات بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا عديمة الجدوى

ونقلت سبوتنيك عن شويغو قوله خلال اجتماع لجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: “من المقرر عقد ما يسمى مؤتمر السلام في سويسرا وأحد أهدافه هو إعطاء مظهر الشرعية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على رأس أوكرانيا، ولكن من دون روسيا أي أشكال للتفاوض بشأن أوكرانيا لا فائدة منها، إضافة إلى أن دول الناتو لا تسعى جاهدة من أجل السلام”.



بدوره صرح فلاديمير خوخلوف المتحدث باسم السفارة الروسية في بيان لوكالة سبوتنيك أن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وموسكو لن تشارك في أي حال.



وأضاف: إن “الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا لأنها تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ ولا تراعي المصالح الروسية”.



ويعقد المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا يومي الـ 15 والـ 16 من شهر حزيران الحالي.