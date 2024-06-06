الكرملين: رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة الغربية سيكون حتمياً

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تسمية مناطق ودول محددة معرضة للرد الروسي.. “بالطبع لا …ولقد قال الرئيس ما أراد قوله وهذا تصريح مهم جدا”.



وأضاف بيسكوف: “ينص التصريح بوضوح شديد على أن إمدادات الأسلحة التي ستطلق النار علينا لا يمكن أن تمر دون عواقب وسوف تأتي هذه العواقب بالتأكيد وكل شيء هنا واضح تماماً، لذلك لا يحتاج إلى أي شرح”.



وفي سياق آخر وصف بيسكوف رد فعل طوكيو السلبي على تصريح الرئيس الروسي بشأن عدم وجود شروط لمواصلة الحوار حول معاهدة السلام بين روسيا واليابان بأنه متوقع تماماً، مضيفاً: “كان متوقعاً من اليابان مثل هذا الرد، ولكن موقفنا من المعاهدة واضح بالتأكيد”.