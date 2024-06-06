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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 14:59

دولة اوروبية ثانية تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد 'إسرائيل'.. وحماس ترحب

دولة اوروبية ثانية تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد
وقال "ألباريس" في تصريحاتٍ إعلامية، "يبدو أنّ تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية الاحترازية حيال إسرائيل لا يزال بعيداً"، موضحاً أنّ قرار الانضمام إلى الدعوى جاء لمساعدة المحكمة.

وبذلك ستكون إسبانيا ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية بعد أن انضمت إليها إيرلندا، كما انضمت إليها تشيلي والمكسيك.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد الكيان الاسرائيلي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على خلفية المجازر التي يرتكبها الكيان ضد المواطنين الفلسطينيين الابرياء في قطاع غزة.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفاً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الكيان الإسرائيلي لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، الأمر الذي يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الاسرائيلي دعماً وتأييداً عربياً ودولياً.

حماس ترحب بإعلان إسبانيا انضمامها

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رحبت بإعلان إسبانيا نيتها الانضمام للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الاسرائيلي.

وقالت حماس في بيان صحفي، اليوم الخميس: "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان أسبانيا انضمامها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب الكيان الصهيوني، جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"

واعتبر بيان الحركة خطوة إسبانيا، التي سبقتها إليها العديد من الدول الأخرى، "تعزيزاً للعدالة الدولية في ملاحقتها للكيان المحتل، الذي يرتكب أفظع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية".

ودعت حماس الدول حول العالم "للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، الذي ما زال يقتل ويرتكب المجازر بنية الإبادة والتطهير العرقي، غير آبه بالقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية".
رقم : 1140051
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