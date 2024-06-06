مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات

وقدم محمد مخبر، القائم بأعمال الرئاسة، صباح الخميس خلال مراسم عبر الفيديو، ثلاثة مشاريع كبرى للحكومة الشعبية في قطاع النفط والغاز في سيستان وبلوشستان، كما نفذت ثمانية مشاريع لتحسين الجودة ونقل المنتجات البترولية في خمس مقاطعات في البلاد، بقيمة 1.5 مليار دولار.



وهذه المشاريع التي تم تدشينها في هذه المراسم بحضور الدكتور مخبر هي: خطة إمداد الغاز إلى 9 مدن و30 قرية بهدف توفير الطاقة المستدامة لتطوير الصناعات ووحدات الإنتاج والهجرة العكسية إلى القرى والحد من التلوث البيئي، خطة خط نقل الغاز إيرانشهر- تشابهار بطول 290 كم بهدف توفير الغاز إلى المدينة ومحطات كهرباء تشابهار وكنارك، ومجمع مكران للبتروكيماويات، والصناعات المتمركزة في المنطقة، وإزالة الحرمان من مقاطعة سيستان وبلوشستان وخلق الرخاء الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلا عن التخطيط لخط نقل الغاز سربيشه-دشتك-نهبندان بطول 80 كيلومترا بهدف استكمال حافة نظام إمداد الغاز بالمحور الشرقي وشبكة إمداد الغاز الشرقية والشمالية الغربية للبلاد، هي 3 مشاريع كبرى للحكومة الشعبية في قطاع النفط والغاز في محافظة سيستان وبلوشستان.



ومحطة تعزيز ضغط الغاز بل كله في محافظة إصفهان، ومحطة تعزيز ضغط الغاز خورموج في محافظة بوشهر، ومحطة تعزيز ضغط الغاز في نور آباد محافظة فارس، ومحطة دوراهان لتعزيز ضغط الغاز في محافظة كهكيلويه وبويرأحمد، ومحطة أرادان لتعزيز ضغط الغاز في محافظة سمنان من أهم المشاريع الأخرى التي تم تدشينها اليوم، وكانت خطط الحكومة الشعبية في قطاع النفط والغاز في المحافظات تهدف إلى زيادة قدرة نقل الغاز واستقرارها في البلاد.



مخبر يشيد بمكاسب وانجازات الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي



وأشاد رئيس الجمهورية بالوكالة محمد مخبر بالرئيس الشهيد آيةالله إبراهيم رئيسي وقال إن الرئيس الشهيد كان قد بدأ زياراته للمحافظات قبل تشكيل الحكومة الثالثة عشرة، مضيفا أن مظاهر العدالة لدى الرئيس الشهيد بارزة في توجهاتها وزياراته ومتابعاتها التي كان يقوم بها على مدار الساعة.



وأعرب مخبر عن شكره لاعضاء الحكومة لما يبذلونه من قصارى جهدهم لإنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات ضخمة بما فيها نقل المياه من البحر وتكرير مياه الصرف الصحي وغيرها.



وأكد رئيس الجمهورية بالوكالة أنه تم اليوم تدشين 42 مشروعا باستثمارات بلغات 86 مليار تومان.



وتطرق مخبر إلى جهود وزير الخارجية الشهيد حسين أميرعبداللهيان قائلا إن زعيم أحد البلدان قال له إن الشهيد أميرعبداللهيان كان وزير خارجية محور المقاومة، موضحا أن أميرعبداللهيان كان يعمل باستمرار ومثابرة بإيعاز صريح من رئيس الجمهورية الشهيد ويتابع على مدار الساعة وضع الشعب الفلسطيني.



وأكد أن الرئيس الشهيد رئيسي كان حزينا جدا على وضع أهالي غزة وحتى أنه كان يتصل خارج نطاق البروتوكولات، برؤساء الدول أو الأشخاص الذين كان يشعر بأنهم قادرين على مساعدة أهالي غزة.



وأضاف أن الدبلوماسية شكلت أحد النجاحات الكبرى للحكومة، مشيرا بذلك إلى المسؤولين الأجانب الذي شاركوا في مراسم تشييع الشهيد رئيسي في طهران أو الاتصالات الهاتفية التي أجراها قادة الدول بهذا الخصوص.