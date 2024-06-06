حزب الله: استهداف مقرّ قيادة "الفرقة 91" في "برانيت" بصواريخ "فلق 1"

وذكرت المقاومة أنّ العملية نُفذت باستخدام "صواريخ فلق 1"، التي حققت إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء من الثكنة وإيقاع خسائر ‏مؤكدة في صفوف الاحتلال.



وعلى صعيد آخر، زفّت المقاومة المجاهد حسين نعمة الحوراني، من مدينة بنت جبيل الجنوبية، شهيداً على طريق القدس.



وفجر اليوم، استهداف مجاهدو المقاومة موقع "الرمثا" التابع للاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏



ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهداف منصّة قبّة حديديّة في ثكنة "راموت نفتالي" التابعة لـ"جيش" الاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة.



خشية إسرائيلية من توسّع الحرب مع حزب الله

وعقب التصعيد الذي شهدته الجبهة، ولا سيما مع تنفيذ المقاومة عمليتها في " إلكوش"، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وتسجيل إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.



وذكرت معلومات موثوقة إلى الميادين في وقت سابق، أنّ عدد القتلى الإسرائيليين في عملية "إلكوش" التي نفذها حزب الله بلغ 3.



وتتزايد الخشية الإسرائيلية من تداعيات توسّع الحرب مع حزب الله، إذ شدّدت وسائل إعلام الاحتلال على أنّ "الجيش" الإسرائيلي و"إسرائيل" ليسا مستعدين لحرب شاملة مع لبنان، مشيرةً إلى أنها ستؤدي إلى دمار هائل في الجليل وهجمات بالصواريخ والطائرات من دون طيار على حيفا والوسط.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ "حرائق الشمال التهمت 22 ألف دونم على الأقل من الأراضي في إسرائيل".



الاعتداءات على لبنان.. "فشل إسرائيلي"

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات، ليل أمس، على بلدات جنوبي لبنان، ولا سيما في وادي جيلو، وعدشيت، وصديقين، وكونين، وبيت ياحون، وأكد مراسل الميادين أنّ الغارات تمثل فشلاً لـ "جيش" الاحتلال.



