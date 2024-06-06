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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 17:16

"الكهرباء الإثيوبية": أكثر من 2700 غيغاواط ولّدها سد النهضة في 10 أشهر

"الكهرباء الإثيوبية": أكثر من 2700 غيغاواط ولّدها سد النهضة في 10 أشهر
وكشفت رئيسة قسم التخطيط لإدارة عمليات توليد الطاقة في الهيئة، طرو-ورق شفراو،  أمس الاربعاء، أن التوربينات تجاوزت الخطة المرسومة لتوليد 2152 غيغاواط/ساعة، حيث وصلت إلى 2711 غيغاواط/ساعة، مما يزيد بنسبة 26% عن الخطة.

ولفتت شفراو إلى أن تمكين السد من الاحتفاظ بكمية أفضل من المياه أسهم في تشغيل التوربينين بكامل طاقتهما.

وقالت إن سد النهضة يسهم بحصة تبلغ 16% من إجمالي 16.9 ألف غيغاواط/ساعة من الكهرباء المولدة في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية من محطات توليد الطاقة المختلفة.

وتبلغ قدرة كل من توربيني السد اللذين يولدان الطاقة كمية 375 ميغاواط.

ومن المتوقع عند بدء تشغيل الوحدات الـ11 المتبقية المثبتة على السد، أن تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة 83%.

وتقدّر المؤشرات بأن سد النهضة الإثيوبي سيكون قادراً على توليد طاقة بحوالى 5150 ميغاواط، مع إنتاج طاقة سنوي يبلغ 15.76 ألف غيغاواط/ساعة عند اكتماله بالكامل.
رقم : 1140075
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