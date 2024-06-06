حزب الله: أطلقنا صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية إسرائيلية

وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".



وأشار حزب الله في بيانات عدة إلى العمليات التي نفذها ضد الاحتلال اليوم، وجاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":



- "في إطار الرد ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها".‏



- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر اليوم الخميس، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها".‏



- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:05 من بعد ظهر اليوم الخميس، ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة‌‏ واصابوها إصابة ‏مباشرة وتم تدميرها".‏