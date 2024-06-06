باقري يطلع على وضع المواطن الايراني المعتقل في فرنسا

واعرب باقري في الاتصال الهاتفي عن شكره لجهود ومتابعات السفارة الايرانية في باريس وقدم التوصيات اللازمة للاهتمام بحقوق المواطنين الايرانيين في فرنسا.



وشدد باقري على اهمية مواصلة المتابعات الشاملة للسفارة الايرانية لدى الجهات ذات الصلة في الحكومة الفرنسية وتقديم الدعم القانوني والقنصلي اللازم للافراج عن هذا المواطن على وجه السرعة وعودته الى اسرته.



واعتبر وزير الخارجية بالانابة ان دعم حقوق الجالية الايرانية في خارج البلاد يعد من الواجبات ويحظى باولوية الجهاز الدبلوماسي وقال ان وزارة الخارجية لن تتوانى عن تقديم الدعم القنصلي والقانوني والسياسي للرعايا الايرانيين في اي مكان في العالم ممن هم بحاجة الى هكذا دعم.