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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 19:23

فتح صفحة جديدة في العلاقات الودية بين إيران وكردستان العراق

فتح صفحة جديدة في العلاقات الودية بين إيران وكردستان العراق
وفي معرض إشارته إلى الاجتماع الاقتصادي الثاني بين محافظي محافظات إيران الحدودية مع منطقة كردستان العراق في أربيل عقب الاجتماع الأول الذي عقد بمدينة أرومية الإيرانية أضاف معتمديان في مؤتمر صحفي في أربيل أن هذا الاجتماع يمثل فرصة سانحة لتذليل العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

وأشار إلى الاجتماع الأول الذي عقد بين مسؤولي محافظات آذربايجان الغربية وكردستان وكرمانشاه الإيرانية مع مسؤولي كردستان العراق قبل ثلاث سنوات قائلا إن الاجتماع أثمر في زيادة التعاون بنسبة 250 بالمائة في مجال الترانزيت و 40 بالمائة في الصادرات وكذلك زيادة تنقل المسافرين.

وأشار معتمديان إلى الزيارة الأخيرة لرئيس كردستان العراق إلى طهران ولقائه قائد الثورة ورئيس الجمهورية الشهيد، معتبرا أنه يعكس العلاقات العريقة بين الطرفين وقال: إننا سنرسي حدودا تبث في كل شبر منها بذور الصداقة والود.

أما محافظ أربيل أميد خوشناو فقد أكد عزم كردستان العراق لتوسيع العلاقات الثنائية مع إيران وقال: إننا سنخطط خلال الاجتماع الثاني لمحافظات إيران المتاخمة لمنطقة كردستان لتعزيز أوجه الاشتراك والعمل لمعالجة المشاكل.

ووصف خوشناو العلاقات بين إيران وكردستان العراق بالودية والقائمة على الاحترام مشيرا إلى الاشتراك في الثقافة والدين.

وسيقام الاجتماع الاقتصادي الثاني بين محافظي محافظات إيران الحدودية مع كردستان العراق يوم غد في أربيل.
رقم : 1140088
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