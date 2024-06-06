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الخميس 6 حزيران 2024 ساعة 20:48
السعوديّة تكشف عن موعد عيد الأضحى... إليكم ما أعلنته
وأضاف المنيع لصحيفة "سبق" السعودية، أن يوم عرفة يوافق السبت 15 حزيران، وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 حزيران.
رقم :
1140111
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