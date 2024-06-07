في اليوم (245) للعدوان.. 11 شهيدا بغارات للاحتلال استهدفت مخيمي النصيرات والمغازي وسط غزة

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مبنى لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء خمسة شهداء بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاربي.



كما ارتقى 6 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة الرفاتي شمال مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



جاء ذلك في وقت لا زالت قوات الاحتلال الصهيوني تواصل فيه ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 245 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.



وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" نقلا عن مراسله، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- الذي تدخل به حرب الإبادة شهرها التاسع، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.



كما واصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، في حين تواصل لليوم الرابع عملية توغل شرق المحافظة الوسطى وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.



وقصفت مدفعية الاحتلال غرب مسجد الزعفران ومحيط ملعب الشباب بمخيم المغازي وسط القطاع.



كما أطلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصفٍ مدفعيّ عنيف.



وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عيسى في محيط مركز بيسان الطبي بمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الأشرم بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.



واندلع حريق في محيط دوار أبو الروس بمخيم البريج وسط القطاع نتيجة القصف المدفعي المتواصل على المخيم منذ ساعات.



ومن جديد، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي بلدة القرارة شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة شرق دير البلح بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.