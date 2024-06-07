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الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 06:47

صندوق النقد وافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار

صندوق النقد وافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار
وذكرت المؤسسة النقدية الدولية ومقرّها واشنطن في بيان انّ خبراءها توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية.

وصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.

وقال إنّ الاتّفاق الذي يتعيّن أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.

وبحسب الصندوق فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
رقم : 1140150
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