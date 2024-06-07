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الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 07:13

الصحة العالمية توثق 464 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية في غزة

الصحة العالمية توثق 464 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية في غزة
وافادت وكالة فلسطين اليوم ان المنظمة اوضحت أن الهجمات "الإسرائيلية"، أدت إلى "مقتل 727 شخصا وإصابة 933 وتضرر 101 منشأة صحية و113 سيارة إسعاف"، داعية إلى "احترام القانون الدولي وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية".

يذكر أن 32 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي فجر الخميس جراء غارة جوية استهدفت مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وادعى جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن " حماس استخدمت منطقة المدرسة كموقع مدني وملجأ وللترويج لمؤامرات إرهابية ضد قواتنا في المستقبل القريب"، مشددا على أنه "قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرص المس بالمدنيين غير المتورطين"، على حد تعبيره.
رقم : 1140156
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