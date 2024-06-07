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الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 07:55

حمية التقى نظيره الروسي وبحث معه سبل تعزيز التعاون

حمية التقى نظيره الروسي وبحث معه سبل تعزيز التعاون
حمية اكد خلال الاجتماع على أن " لبنان يتمتع بموقع جغرافي متميز على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، وهو يمتلك عددا من المرافئ الحيوية ، ذات مواصفات فنية عالية ،بحيث تمكنها من أن تكون محطة ووجهة لكبريات السفن التجارية في العالم" مشيراً في هذا السياق إلى أن " قرارنا في وزارة الاشغال العامة والنقل ، كان وما زال في تواصل العمل على تفعيلها، وتحسين وتطوير خدماتها، وإيجاد أخرى جديدة فيها".

وتطرق حمية أيضاً خلال الاجتماع ، إلى موضوع كوريدورات النقل التي تناقش وترتسم اليوم على صعيد العالم ، لافتاً في هذا السياق إلى أن " لبنان بموقعه المشار إليه وبمرافئه الموجودة وتلك المخطط لإنشائها وطنياً أيضاً ، يكسبه مزايا تفاضلية بالنسبة لكوريدور التجارة العالمية بين الشرق والغرب ، وبما يعود بالفائدة الاقتصادية على دولهما على حد سواء".

وتابع حمية "إن مشاركتنا اليوم في فعاليات منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي SPIEF 2024، تأتي لأجل الاهتمام الذي يوليه لبنان لموضوع كوريدورات النقل المشار إليها أعلاه" مستعرضاً على الخرائط أهمية وجود لبنان في صلبها "معرِّجاً على ما جرى مناقشته خلال إحدى فعاليات المنتدى، ولاسيما لناحية قضايا النقل المتعلقة بخط شمال - جنوب بين دول بريكس بلاس، مستعرضًا على الخرائط "أهمية وجود تفرّع لهذا الخط نحو لبنان، هذا فضلاً عن العوائد الإيجابية لهذا الأمر لصالح دول البريكس بلاس ،وعلى بعض دول المنطقة، ومنها لبنان بكل تأكيد".

وتطرق حمية في هذا السياق إلى أهمية توسيع الاستثمارات الروسية في قطاع النقل السككي في المنطقة، ومنها لبنان، لافتاً إلى أن ذلك "يمكنه أن يصب في خدمة تفعيل كوريدور النقل شمال - جنوب، إضافة إلى عوائده الأخرى المشار اليها أعلاه، ولاسيما في حال وجود تفرعات له نحو لبنان".

بدوره سافيليف، أبدى اهتماما لافتاً بالشروحات التي استعرضها حمية، ولاسيما لناحية" أهمية موقع لبنان بالنسبة لكوريدورات النقل العالمية" مؤكداً بأن" روسيا مهتمة بمواصلة البحث والتعاون مع لبنان فيما خص قطاع النقل " معرباً عن استعداد بلاده "لإقامة وتفعيل اتفاقيات تتعلق بقطاع النقل بين البلدين".
رقم : 1140162
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