حملة دهم واعتقال لقوات الاحتلال بالضفة وسط اشتباكات

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مخيم العين في مدينة نابلس، حيث أفادت مصادر محلية بأن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة دير شرف غربا.



وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين في مدينة نابلس، وداهم جنود الاحتلال منزلا في المخيم، وسط اشتباكات لدى تصدي المواطنين الفلسطينيين للقوات المقتحمة.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات على أطراف المخيم، ونصبت فيها القناصة.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل، حيث أكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت حارة ابو سنينة جنوب المدينة, وداهمت أحد المنازل فيها، مشيرة الى ان آليات الاحتلال تمركزت في ساحة مدرسة النهضة في المدينة.



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدتي سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين.



وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت سيلة الظهر بعدة آليات، وتجولت في عدة مناطق خاصة في الشارع الرئيسي للبلدة، كما نشرت فرق راجلة تصطحب معها كلاب بوليسية بين كروم الزيتون بين البلدتين، كما اقتحمت منزل خالد العصعوصي في الفندقومية بوحشية وأرهبت الأطفال والنساء، وفتشته وعبثت في محتوياته.



وفي رام الله، اقتحمت الاحتلال لبلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت الشاب ماهر بهاء أبو هاشم بعد اقتحام منزله في بلدة بيتين شمال شرق رام الله.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: خالد سليمان رشايدة وأحمد موسى رشايدة وسليمان محمود رشايدة بعد اقتحام منازلهم في قرية الرشايدة جنوبا.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غربي بيت لحم، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، وأطلقت خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام بكثافة بين منازل المواطنين.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وجابت عدة آليات عسكرية إسرائيلية حارة ابو سنينة جنوب المدينة, وداهمت أحد المنازل فيها، وتمركزت في ساحة مدرسة النهضة في المدينة.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس، وسيّرت آلياته في شوارع البلدة ولاحقت الشبان وداهمت عدد من الأحياء في البلدة.