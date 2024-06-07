المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

وذكرت المقاومة اللبنانية في بيان أنها استهدفت العدو الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابة مباشرة، كما أطلقت المقاومة صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو التي كانت تعتدي على سماء لبنان وخرقت جدار الصوت وأرعبت الأطفال ما أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود.‏



واستهدفت المقاومة العدو الإسرائيلي في ثكنة “زبدين” بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية، رداً على ‌‏‌‏اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وفي ‏موقع “البغدادي” بصواريخ بركان ثقيلة محققة إصابات مؤكدة، وذلك رداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي صباح أمس في عيترون.



وفي القطاع الغربي استهدف مقاتلو المقاومة مقر قيادة الفرقة 91 للعدو الإسرائيلي في ثكنة “برانيت” وتموضعات جنود الاحتلال في ‏محيطها بصواريخ فلق 1 وحققوا إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدمير جزء من الثكنة وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها.



كما استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع “الراهب” ‏بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة وتم تدميرها.



وكانت المقاومة أعلنت أمس عن استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة “زرعيت” بقذائف المدفعية وتحقيقها إصابة مباشرة، وكذلك ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو الإسرائيلي في موقع “المطلة” بالأسلحة المناسبة‌،‏ وحققت إصابة ‏مباشرة.

