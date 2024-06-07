واشنطن بوست: تكلفة إصلاح رصيف المساعدات المؤقت بغزة تتجاوز 20 مليون دولار

ووفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تقدر تكلفة الإصلاحات الضرورية بحوالي 22 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى 28 مليون دولار. وكشفت الصحيفة أن الفرق العسكرية الأميركية تتسابق حاليا لإعادة بناء الأساسات اللازمة لرصيف مماثل في ميناء أشدود الإسرائيلي، وهي منطقة توفر حماية أكبر من الأمواج القوية التي تسببت بأضرار جسيمة للمنشأة المؤقتة.



وتوقعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ أن تكتمل إعادة بناء الرصيف بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لتبدأ فورا بعد ذلك عمليات تسليم الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى الملحة للسكان في غزة.