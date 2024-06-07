غوتيريش: نخشى من صراع أوسع تكون له عواقب مدمّرة على الشرق الاوسط

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إنّه مع استمرار تبادل إطلاق النار حول الخط الأزرق، فإنّ الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف عاجل لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701.



يذكر بأن الخط الأزرق الذي رسّمته الأمم المتّحدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العام 2000 عندما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، هو خط مؤقت يقوم مقام الحدود بين البلدين.



وأضاف أن غوتيريش يخشى أن يؤدّي تبادل إطلاق النار هذا إلى نزاع أوسع نطاق تكون عواقبه وخيمة على المنطقة.



وتصاعدت وتيرة التبادل اليومي لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في الأيام الأخيرة، في خضمّ الحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس التي يُعتبر حزب الله حليفا لها.