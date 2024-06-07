الدفاعات الجوية الروسية تدمر 28 طائرة مسيرة أوكرانية

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: إن “أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت خلال الليلة الماضية 28 طائرة بدون طيار أوكرانية، 11 منها فوق شبه جزيرة القرم، و8 فوق بحر آزوف، وستة فوق كوبان، واثنتان فوق بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة روستوف”.



وفي وقت سابق أمس أصيب مدني أثناء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود، كما أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرتين بدون طيار غرب لوغانسك.



وفي هذا السياق أعلن الخبير العسكري المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو اليوم أن قوات كييف تقوم بتلغيم بلدات مأهولة في مقاطعة خاركوف التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة الأوكرانية، حيث يتم استخدام ألغام وصواريخ مدفعية عنقودية ألمانية الصنع محشوة بألغام مضادة للدبابات.



إلى ذلك كشف قائد عسكري من الفوج 1197 التابع للقوات المسلحة الروسية اليوم أن القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة تحمل ذخائر الفوسفور الأبيض ضد بلدة بالقرب من مدينة إنرغودار بمقاطعة زابوروجيه في آذار الماضي خلال الانتخابات الرئاسية في روسيا دون أن تقع أي إصابات.



ويُعتبر الفوسفور الأبيض سلاحا حارقا يشتعل عند ملامسته للهواء ويصعب إخماده.



وتتشبث المادة الكيميائية السامة باللحم ويمكن أن تحرقه حتى العظم، مما يسبب إصابات خطيرة ومعاناة دائمة.



وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة معينة استخدام الأسلحة الحارقة التي تُلقى جواً في المناطق المأهولة بالسكان بسبب المخاطر الصحية والبيئية.