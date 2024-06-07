برلمانية ألمانية: السماح بضرب أهداف روسية بأسلحة ألمانية ضرب من الجنون

وكانت السلطات الألمانية سمحت في نهاية أيار الماضي بإمكانية استخدام أسلحتها في مقاطعة خاركوف بزعم مواجهة “الهجمات الروسية”.



وقالت فاغنكنخت خلال تجمع حاشد في برلين في ختام حملة حزبها الانتخابية للبرلمان الأوروبي: “لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عيه الآن”، لافتة إلى أن “الائتلاف الحاكم في برلين يمارس نهج ازدواجية المعايير والنفاق ويضع سياسات خاطئة للغاية”.



وأكدت البرلمانية الألمانية أن المفاوضات ووقف إطلاق النار سريعاً هو الحل الوحيد للوضع في أوكرانيا وقالت: إن “الحرب لا تنتهي بصليل الأسلحة، بل تنتهي بمفاوضات السلام”.



وذكّرت فاغنكنخت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن باستمرار عن استعداده للتفاوض قائلة: “لماذا لا نتحقق من ذلك”.