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الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 10:58

باقري كني يتوجه الى اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)

باقري كني يتوجه الى اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)
وتستضيف مدينة إسطنبول التركية غدا السبت، اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية لبحث الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي هذا الصدد، يتوجه وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني الى اسطنبول غدا السبت على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في هذا الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) الذي يهدف الى بذل الجهود والامكانات لاتخاذ موقف موحد ضد الكيان الصهيوني والسعي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي بيان لها، اشارت مجموعة الدول الإسلامية الثمانية النامية بأن هذا الاجتماع الاستثنائي سيعقد في قصر“دولمة بهجة” التاريخي بإسطنبول في 8 حزيران/ يونيو 2024.

وافاد البيان الى ان هذا الاجتماع تم تنظيمه بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحيث من المتوقع أن يتم خلق المزيد من الدعم والتضامن في ائتلاف مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية( D-8 ) للشعب الفلسطيني، وخاصة اهالي قطاع غزة المحاصرين.

وفي هذا الاجتماع الاستثنائي أيضا، الذي سيحضره الوزراء والوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، سيكون هناك نقاش حول المساعدات الإنسانية وغيرها من الضروريات لتخفيف الصعوبات والمعاناة الحالية للشعب الفلسطيني.

ويشارك في هذا الاجتماع بالاضافة الى وزير الخارجية الايراني بالوكالة، وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، وزيرة الرعاية الاجتماعية البنغلاديشية ديبو موني ومسؤولون رفيعو المستوى من مصر ونيجيريا.
رقم : 1140185
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