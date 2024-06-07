الصين: على الولايات المتحدة الالتزام بمبادئ السوق وقواعد التجارة الدولية

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن “ماو نينغ” المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها للصحفيين رداً على سؤال بشأن مزاعم للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تقديم الصين إعانات لإغراق السوق الأمريكية بسيارات كهربائية: “إن منتجات الطاقة الجديدة الصينية، ومن بينها السيارات الكهربائية تكتسب شعبية في السوق الدولية بالاعتماد على ابتكار تكنولوجي مستمر وسلاسل صناعة وإمداد سليمة ومنافسة سوقية كافية”.



وأضافت ماو: إن “شعبية هذه المنتجات تأتي نتيجة للتأثير المشترك للمزايا النسبية وقوانين السوق ولجهود الشركات الصينية وليس نتيجة لما يسمى “الإعانات”.



وذكرت ماو أن الصين صدرت العام الماضي 13 ألف سيارة كهربائية فقط إلى الولايات المتحدة وهو مايدحض مزاعم إغراق السوق الأمريكية، مبينة أن سياسات الدعم الصناعي تنبع من الولايات المتحدة وأوروبا وتتبناها دول في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع.



وشددت ماو على أن سياسات الدعم الصناعي في الصين تلتزم بشكل صارم بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتتميز بمبادئ النزاهة والشفافية وعدم التمييز على نحو مستمر، مشيرة إلى أن هذه السياسات لا تنطوي على أي إعانات محظورة كما حددتها منظمة التجارة العالمية.



وأضافت المتحدثة الصينية: إن الولايات المتحدة من جانبها تتبنى إجراءات تمييزية ضد السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ويعطل استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وسيضر بالمصالح الأمريكية في نهاية المطاف.